Rilke100 | in nome di una rosa
L'ensemble "Flos musicae" ricorda i 100 anni dalla scomparsa di Rainer Maria Rilke con un concerto a lui dedicati, ispirati alla sua sensibilità musicale e ai compositori da lui più amati.Sul palco, insieme a "Flos musicae" (dir. Giorgio Musolesi), si esibiscono la straordinaria pianista tedesca.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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’Verdemura’. Evento nel nome ...della rosadi Andrea Falaschi La primavera lucchese è pronta a sbocciare in tutto il suo splendore con uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico e dagli...