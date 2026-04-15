Riforma istituti tecnici la risposta del Governo alle interrogazioni di PD e M5S | Nessun docente perderà la cattedra

Il governo ha risposto alle interrogazioni di PD e M5S sulla riforma degli istituti tecnici e professionali, assicurando che nessun docente perderà la cattedra a causa dei cambiamenti in corso. La questione degli esuberi legati alla riforma è stata affrontata, con un accordo raggiunto sull’assenza di licenziamenti tra gli insegnanti coinvolti. La discussione si è concentrata sulla gestione delle risorse umane nel settore scolastico.

Il nodo degli esuberi legati alla riforma degli istituti tecnici e professionali trova una quadra sul filo di lana. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Riforma Istituti tecnici, scarica la bozza del Decreto. Il PDFPronti al via, il Ministero dell’istruzione e del merito ha definito un nuovo assetto per gli istituti tecnici, con l’obiettivo di rinnovare l’intera... Riforma Istituti tecnici 2026, scarica la bozza del Decreto. Il PDFPronti al via, il Ministero dell’istruzione e del merito ha definito un nuovo assetto per gli istituti tecnici, con l’obiettivo di rinnovare l’intera... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Riforma istituti tecnici: incerte tutele per evitare soprannumerari ed esuberi. Per la FLC CGIL serve rinvio immediato e vero confronto; Riforma Istituti Tecnici: la protesta si ferma, il Governo apre alla revisione dei quadri orari. Cattedre salve sotto le 18 ore e tavolo per modificare il decreto; CSPI, Riforma istituti tecnici: tagli orari, poca trasparenza e nessuna linea guida; Riforma istituti tecnici, per Flc Cgil inutile e dannosa: chiesto al Ministro lo slittamento di un anno. Istituti tecnici superiori in attesa delle linee guida: cosa cambieràI presidi sono con il fiato sospeso in attesa delle indicazioni che renderanno operativa la riforma che entrerà in vigore il prossimo anno scolastico ... giornaledibrescia.it Tagli e riforma degli istituti tecnici, i docenti si mobilitano: da Cuneo parte l'appello a ValditaraCUNEO CRONACA - Riceviamo dalla Rete Cuneese degli Istituti Tecnici: Più forte che mai, torna al centro delle politiche nazionali il dibattito sull’istruzione. La riforma degli istituti tecnici crea ... cuneocronaca.it Contro la riforma degli istituti tecnici. Iscrizione al seguente link https://www.facebook.com/groups/1701626767540200/ref=share - facebook.com facebook Riforma degli Istituti Tecnici, Caso accusa il governo di incapacità nella gestione x.com