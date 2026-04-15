Nelle elezioni per il consiglio di amministrazione di un istituto bancario, la lista sostenuta dall'amministratore delegato ha ottenuto la vittoria. La decisione è arrivata da parte di un fondo di investimento, che ha scelto di appoggiare questa lista, battendo quella sostenuta da un azionista di lunga data. La vittoria rappresenta un cambiamento rispetto alle previsioni, che indicavano un’altra lista in testa.

La lista di Plt Holding, che sosteneva Luigi Lovaglio, esce vittoriosa dall'assemblea di Mps. Sconfitto, a sorpresa, Caltagirone. Un vero e proprio ribaltone. Una sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia, che vedevano la lista del cda uscente in vantaggio. Ma, alla fine, l’ago della bilancia è stato rappresentato da Delfin, ovvero il primo azionista di Mps. L’assemblea della banca senese ha infatti eletto il nuovo board sostenendo la lista Plt Holding, presentata dalla famiglia Tortora e che appoggiava l’ex amministratore delegato Luigi Lovaglio. La terza lista in lizza vince raccogliendo i voti del 49,95% del capitale presente. Seconda arriva la lista del cda uscente, data per favorita, che si ferma al 38,79%.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ribaltone Mps, vince la lista di Lovaglio: decide Delfin, sconfitto Caltagirone

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