Riapre al pubblico la casa museo Federico Spoltore a Lanciano

A Lanciano riapre al pubblico la casa-museo dedicata a Federico Spoltore, situata nel quartiere Civitanova vicino alla chiesa di Santa Maria Maggiore. L’edificio, considerato uno dei luoghi più suggestivi della città, torna ad accogliere visitatori. La zona rappresenta un punto di riferimento per l’arte e l’architettura locale, e la riapertura permette di conoscere più da vicino lo spazio che conserva testimonianze e opere legate alla figura di Spoltore.

Riapre al pubblico uno degli spazi più suggestivi e affascinanti di Lanciano: la casa-museo “Federico Spoltore”, nel cuore del quartiere Civitanova, accanto alla chiesa di Santa Maria Maggiore, altro gioiello dell’arte e dell’architettura abruzzese. L'avvio ufficiale c'è stato sabato 11 aprile.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Lanciano: riapre la casa di Federico Spoltore, tesoro d’arte unicoIl quartiere Civitanova di Lanciano accoglie nuovamente i visitatori nella dimora che ospitò il celebre pittore Federico Spoltore, dopo l’apertura... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Riapre al pubblico la casa museo Federico Spoltore a Lanciano; Lanciano, riapre la Casa Museo Federico Spoltore; Paola Memmo: Intercettati i fondi necessari, riapre al pubblico il Museo Spoltore; Le opere del premio Strega Mario Desiati donate alla biblioteca comunale dalla Cultour Moscufo. Riapre al pubblico la casa museo Federico Spoltore a LancianoTorna fruibile la casa natale del grande pittore lancianese, conosciuto nel mondo soprattutto per i ritratti. Nel palazzo, che si trova nel quartiere Civitanova, si potranno effettuare visite guidate ... chietitoday.it È online il nuovo volantino PREZZI FOLLI Da Conad, fino a sabato 18 aprile, trovi i tuoi prodotti preferiti a prezzi imbattibili. Dai un’occhiata alle offerte , https://www.conad.it/ricerca-negozi/conad-superstore-via-federico-fellini-2-65010-spoltore--009890 #co - facebook.com facebook