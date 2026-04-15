Retrocessione Pontedera il dolore di capitan Caponi | Ripartiremo alla grande

Pontedera, 15 aprile 2026 – Andrea Caponi, capitano e figura storica della squadra, ha parlato dopo la retrocessione della sua squadra. Con voce commossa, ha commentato la situazione e ha espresso la volontà di ripartire con determinazione. La squadra ha concluso la stagione con la classifica che ha portato alla retrocessione, suscitando sentimenti di delusione tra i tifosi e i membri dello staff.

Pontedera (Pisa), 15 aprile 2026 – Aveva il nodo in gola Andrea Caponi, storica bandiera e capitano granata, quando domenica sera si è seduto davanti ai microfoni per parlare della probabile retrocessione in Serie D (si aprono spiragli come è scritto nell’altro articolo qui sotto) del “suo” Pontedera, dopo la sconfitta (1-0) incassata al Mannucci dal Ravenna. Caponi, non è comunque che il Pontedera è retrocesso per questo ko. “No. Direi piuttosto che il pareggio subito al 94’ a Piancastagnaio ci ha tagliato le gambe e ci ha buttato il morale sotto terra per le due importante gare successive contro Bra e Carpi. Vincere ce le avrebbe fatte affrontare con ben altro spirito.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Retrocessione Pontedera, il dolore di capitan Caponi: “Ripartiremo alla grande” Calcio serie C, il Ravenna condanna il Pontedera alla retrocessione. Al Grifo basta un punto per salvarsiIl campionato di serie C girone B emette il verdetto: il Pontedera, sconfitto in casa 1-0 dal Ravenna, retrocede in D. Doppietta di Casarini e sconfitta fatale: per il Pontedera l’incubo retrocessione può diventare aritmeticoCARPI – La trasferta in terra emiliana si trasforma in un dramma sportivo per il Pontedera, che esce sconfitto dal confronto con il Carpi e vede...