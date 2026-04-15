Rete idrica Aca | Situazione quasi tornata alla normalità

Da chietitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione della rete idrica è “pressoché tornata alla completa normalità” nei territori interessati dal maxi intervento sulla condotta “Giardino”. Lo rende noto l’Aca in un aggiornamento riportato dall’Ansa.Proseguono intanto i campionamenti per la certificazione della potabilità dell’acqua.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Serrone, disagi nella consegna della posta. Per l'azienda la situazione è tornata alla normalitàLa risposta di Poste Italiane dopo la missiva del sindaco Proietto nello specifico parla di "Ritardi causati da indirizzi vecchi e civici inesatti"...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Finiti i lavori dell'Aca sulla rete idrica, riempimento in corso: si dovrà attendere la potabilità; Si è concluso con successo il maxi intervento Aca, già iniziate le operazioni di reimmissione dell'acqua: gli aggiornamenti; Lavori sulla rete idrica in Abruzzo, in corso riempimento dei serbatoi; Iniziano i lavori ACA, coinvolti Pescara e altri 18 comuni: 250mila persone senz’acqua.

rete idrica aca situazioneBolle d'aria e alcune perdite d'acqua causate dalla rimessa in pressione risolte dai tecnici dell'AcaL'Aca aggiorna la situazione rispetto al ripristino dell'erogazione idrica dopo il maxi intervento sull'acquedotto Giardino ... ilpescara.it

rete idrica aca situazioneAca, rete idrica tornata alla normalità, analisi procedono spedite(ANSA) - PESCARA, 15 APR - La situazione sulla rete idrica è ormai pressoché tornata alla completa normalità sull'intero territorio interessato dagli interventi. Lo fa sapere l'Aca in un nuovo aggio ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.