Resilco e Tecno-Beton insieme per costruire impianti | rifiuti industriali trasformati in materie per l’edilizia

Resilco Srl, società benefit con sede a Bergamo, ha annunciato una collaborazione con Tecno-Beton per la realizzazione di nuovi impianti. L’obiettivo è trasformare i rifiuti industriali in materiali utilizzabili nel settore edilizio. La tecnologia di Resilco permette di riutilizzare scarti provenienti da processi produttivi, mentre Tecno-Beton si occuperà della realizzazione degli impianti. La partnership mira a favorire un approccio più sostenibile nel settore delle costruzioni.

Resilco Srl – Società Benefit, PMI innovativa con sede a Bergamo che ha sviluppato una tecnologia innovativa per il trattamento di alcune tipologie di rifiuti industriali trasformandole in materie prime secondarie utilizzabili nel settore delle costruzioni, con annesso stoccaggio di CO2, annuncia l’accordo con la bergamasca con Tecno?Beton S.r.l. – il maggiore fornitore di impianti per calcestruzzo e premiscelati in Italia – per la costruzione e la vendita, sotto licenza, degli impianti per trattare diversi tipi di rifiuti industriali di natura alcalina (ceneri volanti da impianti di termovalorizzazione, scorie siderurgiche della produzione...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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