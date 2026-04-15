Relazioni internazionali Rimini ospita la delegazione di Yangzhou

A Rimini, il sindaco e la presidente del consigiglio comunale hanno incontrato una delegazione proveniente dalla città gemellata di Yangzhou. La visita si è svolta nella residenza comunale, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell'incontro o altre attività programmate. La delegazione è arrivata in occasione di relazioni internazionali tra le due città, senza specificare ulteriori accordi o dichiarazioni ufficiali.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e la presidente del consiglio comunale Giulia Corazzi, hanno ricevuto in residenza comunale una delegazione dalla città gemellata di Yangzhou. Ospite principale della visita Luo Xueming, vicesindaco del Governo Popolare Municipale di Yangzhou e vicepresidente.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Relazioni internazionali: delegazione pisana in visita alle gemellate Gerico e AccoLa visita istituzionale si inserisce nel quadro delle attività di cooperazione internazionale promosse dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo... Relazioni internazionali: Pisa accoglie la delegazione della regione autonoma cinese della Mongolia interna‘Pisa & Hohhot 2026’ è una settimana di scambio turistico-culturale italo-cinese in programma a Pisa dal 6 al 9 febbraio, che vede la città...