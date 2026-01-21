Il video reportage dalla stazione di Reggio Emilia tra degrado e criminalità

Il video reportage dalla stazione di Reggio Emilia evidenzia le condizioni di degrado e le problematiche legate alla sicurezza nell’area. Tra risse, presenza di armi bianche e persone sospette, emerge la preoccupazione degli abitanti e delle associazioni locali. Gianni Felici del Comitato 4 Novembre sottolinea le inadempienze nella gestione della sicurezza, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori.

Risse, coltelli in tasca, gente pericolosa che gira indisturbata. Gianni Felici (Comitato 4 Novembre: "Moltre inadempienze sulla sicurezza in zona stazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

