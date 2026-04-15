Realpolitik | Bertinotti Calenda e Bonelli tra gli ospiti

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 15 aprile, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 15 aprile 2026. Al centro della puntata, un’ampia analisi della situazione politica nazionale e internazionale: dal rischio energetico, a causa del blocco dello stretto di Hormuz, alle elezioni in Ungheria, che hanno sancito la fine dell’era Viktor Orbán, fino al botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e Papa Leone XIV. Come di consueto, non mancheranno il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, mentre saranno attesi a dibattere, fra gli altri, Fausto Bertinotti, Lucia Annunziata, Angelo Bonelli, Giovanni Donzelli e Carlo Calenda.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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