Nel pomeriggio di ieri, una giovane donna è stata vittima di una rapina in pieno centro a Napoli, venendo derubata del borsello. La Polizia di Stato ha immediatamente intervenuto e, grazie a un intervento rapido, ha arrestato un uomo di 35 anni, algerino con precedenti di polizia, con l’accusa di rapina impropria in concorso. L’indagine prosegue per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire i dettagli dell’episodio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne algerino, con precedenti di polizia, per rapina impropria in concorso. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in Corso Umberto I, hanno notato una ragazza in forte stato di agitazione ed alcune persone che stavano trattenendo un uomo. I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato il predetto, accertando che lo stesso, poco prima, si era impossessato del borsello della ragazza e, dopo averlo consegnato ad un altro soggetto, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, aveva spintonato e minacciato la vittima.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rapina in pieno centro a Napoli: giovane donna derubata del borsello, arrestato un 35enne

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