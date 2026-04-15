Rapina a due farmacie di Torino Centro l' autore è stato fermato il giorno dopo

Il 1 aprile 2026, due farmacie nel centro di Torino sono state vittime di rapine, con un uomo di 52 anni sospettato di essere l’autore di entrambi i colpi, uno dei quali anche tentato. La polizia ha arrestato il sospettato il giorno successivo, giovedì 2 aprile, dopo aver raccolto elementi che lo indicano come responsabile delle azioni. La ricerca è scaturita dalle testimonianze e dai rilievi nelle zone coinvolte.

Un 52enne italiano gravemente indiziato di aver messo a segno una rapina e un tentativo di rapina ai danni di due farmacie del centro di Torino mercoledì 1 aprile 2026 è stato fermato dalla polizia di Stato il giorno successivo, giovedì 2. Le indagini, condotte dagli investigatori della squadra.🔗 Leggi su Torinotoday.it Rapina a mano armata in gioielleria in pieno centro: fermato il presunto autoreColpo in via degli Artieri poco prima di mezzogiorno, il titolare mette in fuga il rapinatore: arrestato poche ore dopo al Pilastro Momenti di paura... Violenta rapina in strada con accoltellamento a Torino Barriera di Milano: identificato l'autore dopo due mesi di indaginiUn marocchino di 24 anni, già detenuto nel carcere delle Vallette a Torino per altri reati, è accusato di essere l'autore di una rapina con lesioni...