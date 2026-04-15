Raimondo Todaro giura sulla figlia e tira in ballo il cancro | è polemica per la sua frase al GF Vip
Durante una diretta al Grande Fratello Vip, un famoso ballerino ha pronunciato una frase che ha attirato molte critiche, in particolare per aver coinvolto la malattia del cancro e aver fatto riferimento alla propria figlia. Mentre cercava di sottolineare la sincerità delle proprie parole, l’uomo si è lasciato andare a un commento che è risultato infelice e ha sollevato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli altri coinquilini.
Raimondo Todaro, mentre cercava di affermare con forza di stare dicendo la verità, si è lasciato andare a una frase infelice che ha suscitato critiche dentro e fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Fanpage.it
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