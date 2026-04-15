Nelle ultime ore, Raimondo Todaro è finito al centro delle polemiche sui social per una frase pronunciata durante una conversazione nella Casa del Grande Fratello Vip 2026. La frase, riferita alla figlia, ha suscitato reazioni di indignazione tra gli utenti online. Un dettaglio legato a quelle parole ha attirato l’attenzione e alimentato le discussioni, portando a una discussione pubblica sulle parole utilizzate dall’ospite durante la trasmissione.

Nelle ultime ore Raimondo Todaro ha sollevato una polemica sui social per una brutta frase pronunciata durante una conversazione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2026. Il ballerino stava discutendo in giardino con Adriana Volpe quando ha detto ad una persona fuori inquadratura: “Te lo posso giurare su mia figlia, che le venisse un cancro in questo secondo” non so che dire se non agghiacciante pic.twitter.comWHNEkkwufL — BagnoTrash (@bagnotrash) April 15, 2026 Una frase scioccante che sui social nessuno ha provato a difendere. Persino GionnyScandal, che nella casa aveva instaurato un buon rapporto con Todaro, ha condiviso il video commentando: “Ma cosa dici?”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Raimondo Todaro choc al GF Vip: la frase sulla figlia scatena l’indignazione (e c’è un dettaglio che pesa)

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