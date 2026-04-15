Raid contro la casa di Americo Marrone | condannato 28enne

Il 28enne coinvolto nel raid contro l’abitazione di Americo Marrone ad Altavilla Irpina è stato condannato. L’evento si è verificato l’8 luglio 2023, quando qualcuno si è avvicinato alla casa dell’uomo, situata in Alta Valle del Sabato. La vicenda ha portato alle indagini delle forze dell’ordine e a un procedimento giudiziario nei confronti del giovane coinvolto.

L'8 luglio 2023 qualcuno si avvicina all'abitazione di Americo Marrone, ad Altavilla Irpina, in Alta Valle del Sabato. Marrone in quel momento è in carcere. In casa ci sono sua moglie, Tiziana Porchi, e i figli. L'uomo — casco in testa, vestito di nero — spara due colpi di pistola contro il muro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Dove vive Emma Marrone, la nuova casa a Milano dal design ricercatoSebbene sia molto legata alle sue origini salentine, Emma Marrone – per ragioni lavorative – vive da tantissimi anni a Milano. Arredare con il marrone, 10 idee per la casa secondo le tendenzeLe nuance più profonde, come cioccolato, espresso o caffè, sono più gettonate secondo le tendenze dell'interior design e dell'home decor del 2026 e... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Altavilla, raid contro la casa di Marrone: chiesti due anni e otto mesi per Ferrante; Altavilla, spari contro l'abitazione di Marrone: chiesti due anni e otto mesi. Altavilla, raid contro la casa di Marrone: chiesti due anni e otto mesi per FerranteALTAVILLA IRPINA- Due anni e otto mesi. Questa la richiesta di condanna avanzata dalla Procura della Repubblica di Avellino nei confronti di Sabato Ferrante, accusato del raid contro l’abitazione di A ... irpinianews.it Avellino, così la famiglia Marrone gestiva lo spaccio il gup: «Gli ordini di Americo dal carcere»Il gruppo dedito alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti con a capo il narcotrafficante Americo Marrone e i suoi familiari ha creato «un sodalizio stabile e duraturo, con ramificazioni ... ilmattino.it Il raid a colpi di pistola contro l'abitazione del narcos Americo Marrone nel luglio 2023, attesa la sentenza nel pomeriggio per Sabato Ferrante - facebook.com facebook