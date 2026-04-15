Ragazzo di 19 anni scomparso la trasmissione tv Chi l' ha visto? | Ritrovato morto

Un ragazzo di 19 anni scomparso da Ravenna martedì scorso è stato trovato senza vita. La trasmissione televisiva

Sarebbe stato ritrovato purtroppo deceduto Manuel, il 19enne che risultava scomparso da martedì da Ravenna. A comunicarlo sono i canali social della trasmissione di Raitre “Chi l'ha visto?" nella serata di mercoledì. Il corpo sarebbe stato rinvenuto a Napoli. "Sentite condoglianze ai familiari.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Les secrets des jardins de Versailles révélés par Alain Baraton | Documentaire Portrait - MG

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