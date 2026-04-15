Ragazza denuncia violenza di gruppo blitz dei carabinieri | tenta di lanciare la droga nel Savio | un arresto e sette denunce

Una ragazza ha denunciato di aver subito una violenza di gruppo, portando all'intervento dei Carabinieri di Cesena. Durante le indagini, è stato scoperto che nell'abitazione c’era droga, e nel corso di un blitz le forze dell'ordine hanno arrestato un 23enne e identificato sette altre persone. Durante l’operazione, un sospetto ha tentato di lanciare della sostanza nel fiume.