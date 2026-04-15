Ragazza denuncia violenza di gruppo blitz dei carabinieri | tenta di lanciare la droga nel Savio | un arresto e sette denunce
Una ragazza ha denunciato di aver subito una violenza di gruppo, portando all'intervento dei Carabinieri di Cesena. Durante le indagini, è stato scoperto che nell'abitazione c’era droga, e nel corso di un blitz le forze dell'ordine hanno arrestato un 23enne e identificato sette altre persone. Durante l’operazione, un sospetto ha tentato di lanciare della sostanza nel fiume.
E' partito tutto dalla denuncia di una ragazza che avrebbe subito una violenza sessuale di gruppo, la presenza di droga nell'abitazione ha fatto scattare le indagini dei Carabinieri di Cesena che sono arrivati all'arresto di un 23enne e a fare ben sette denunce. Le accuse vanno dallo spaccio di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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