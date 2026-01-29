Benessere mentale | lo studio scientifico sui benefici del movimento e dello sport seguito in tv

Un nuovo studio scientifico mostra come il movimento e lo sport possano migliorare davvero il benessere mentale. La ricerca arriva mentre molte persone cercano soluzioni pratiche per affrontare stress e ansia. Nel frattempo, in tv, si segue con attenzione la gara di sci alpino, con tifosi che tifano e tensione palpabile prima della discesa. La scena si ripete ogni inverno, ma questa volta si parla anche di come lo sport possa aiutare a sentirsi meglio dentro.

La tensione prima della gara, poi giù dalla discesa innevata a tutta velocità, schegge impazzite che sfrecciano su un manto bianco. E davanti agli schermi, milioni e milioni di spettatori a sognare imprese sportive da campioni olimpici. Guardare gli atleti esprimere il loro massimo potenziale è già di per sé un toccasana per la mente, assicurano gli esperti. Ma ancora meglio – avvertono – è far entrare la voglia di sport nella propria vita, trasformarla in una pratica concreta parte della routine quotidiana. Non è solo una questione di muscoli, ma di cervello, sinapsi, neurotrasmettitori. Parola di psichiatri: l’attività fisica fa bene (e pure lo sport visto in tv).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Benessere Mentale

Il 13 dicembre, l’Associazione Terra Nostra in collaborazione con Arthesia organizza un Open Day dedicato allo sport e al benessere alimentare.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Benessere Mentale

Argomenti discussi: Benessere mentale dei marittimi, un fattore di sicurezza: lo studio; Guardare sport in tv fa bene alla salute, lo studio premia gli 'atleti da divano'; Il sonno del weekend protegge la salute mentale dei giovani?; Depressione, sport e attività fisica aiutano a guarire: una medicina che non ha prezzo.

Lo sport fa bene alla salute mentale: È come un farmaco(Adnkronos) - La tensione prima della gara, poi giù dalla discesa innevata a tutta velocità, schegge impazzite che sfrecciano su un manto bianco. E davanti agli schermi, milioni e milioni di spettator ... msn.com

Meditazione Camminata: Il Trend per Benessere Mentale e FisicoScopri come la Meditazione Camminata può ridurre lo stress e promuovere calma e benessere nella tua vita quotidiana. microbiologiaitalia.it

La salute mentale conta. Sempre. Per questo l’Università LUMSA presenta Happy Teaching, l’app dedicata al benessere psicologico degli insegnanti. Un progetto PRIN2022 finanziato dal @mur_gov_, realizzato con il Policlinico Agostino Gemelli di Roma e L x.com

L’Osservatorio dei Disturbi Emotivi e Mentali si concentra sulla dimensione psicologica dello stress lavorativo, esplorando i meccanismi attraverso cui l'ambiente di lavoro influenza il benessere mentale. https://www.stateofmind.it/2026/01/osservatorio-disturbi- - facebook.com facebook