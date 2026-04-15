Una quattordicenne è stata aggredita in strada da una donna, che le ha stretto i polsi e poi le ha tirato ginocchiate. La vittima conosce bene l'aggressore e ha riferito di aver paura per quanto accaduto. L’episodio si è verificato nel centro di Conegliano, in provincia di Treviso. La ragazza ha riportato ferite e ha chiesto aiuto subito dopo l'aggressione. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda.

CONEGLIANO (TREVISO) - «Prima le ha preso i polsi per tenerla stretta, poi ha iniziato a tirarle ginocchiate. Così, dal nulla». Vittima della violenza una 14enne, che lunedì pomeriggio stava aspettando la mamma sul marciapiede di via Madonna, quando è stata aggredita da una residente cinquantenne della zona. La donna, conosciuta per le sue intemperanze e seguita dai servizi sociali del Comune, le si è scagliata contro senza motivo, facendola finire in pronto soccorso per le ferite inferte. «La ragazzina era sotto choc - racconta Silva Cozzi, titolare del negozio Al Comò, intervenuta in suo soccorso -. La signora è nota per le sue esternazioni ad alta voce ma non aveva mai reagito così».🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Quattordicenne picchiata in strada: «Una donna le ha stretto i polsi e tirato ginocchiate. La conosciamo bene e abbiamo paura»

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"Mi ha aggredita in strada, ora fa colazione sotto i miei occhi". Il racconto della donna picchiata a San Lorenzo"Stamattina stava facendo colazione, controllato a vista da una pattuglia dei carabinieri.