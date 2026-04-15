Pup via Giulia il giardino barocco è stato riprogettato | sarà aperto per l’estate

Il giardino barocco situato sopra il parcheggio interrato di via Giulia, che da diversi anni è oggetto di attesa da parte delle amministrazioni romane, rimane ancora chiuso. Dopo riprogettazioni e interventi programmati, l’area sarà aperta ai visitatori per la stagione estiva. La riqualificazione del giardino, caratterizzato da elementi di stile barocco, mira a rendere di nuovo accessibile uno spazio che ha suscitato interesse tra cittadini e istituzioni.

Il giardino barocco che da almeno due amministrazioni i romani stanno aspettando sopra il parcheggio interrato di via Giulia è ancora chiuso. Non per molto però.Pronto per l'estate“Abbiamo avuto bisogno di aggiornare il progetto, ad esempio rispetto all’impianto di illuminazione che prevedeva 15.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Il giardino come spa personale: le nuove frontiere del relax all’apertoIl Giardino come Santuario: L’Ascesa delle Spa Personali nel Paesaggio Domestico Il giardino sta vivendo una trasformazione radicale, passando da... Cantiere aperto, i bambini non possono uscire in giardinoCortile della scuola ancora inagibile per la presenza di un cantiere che "non si riesce a chiudere": cresce la protesta dei genitori. Aggiornamenti e contenuti dedicati PUP via Giulia, via il muro sopra il parcheggio: la proposta approda in municipioIl muro sopra il parcheggio interrato di via Giulia. C’è un muro grezzo, con i mattoni a vista, che da oltre cinque anni affaccia su ponte Mazzini. Si trova all’altezza di lungotevere San Gallo ed è ... romatoday.it Pup via Giulia, il giardino barocco perde consensi: al Mic e al Campidoglio chiesto un ripensamentoIl muro che perimetra il futuro giardino barocco sopra il pup di via Giulia. Foto del 20 giugno 2023. La lunga vicenda che fa da corollario al parcheggio interrato di via Giulia non è terminata. Il ... romatoday.it