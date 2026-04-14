Pugno in faccia per una sigaretta giovane va in coma | Tre operazioni conseguenze gravi

Nella serata di lunedì 14 aprile, un giovane è stato aggredito con un pugno per una sigaretta e ne è derivato un coma. I carabinieri di Ferrara hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Gip del tribunale locale, nei confronti di un 24enne, accusato di aver provocato lesioni gravi. Il ragazzo ha subito tre interventi chirurgici e le sue condizioni sono considerate molto gravi.

Un pugno per una sigaretta, poi il coma. Nella serata di lunedì 14 aprile, i carabinieri di Ferrara hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale estense, nei confronti di un 24enne indagato per lesioni.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Giovane cuoco in coma per una sigaretta negata, arrestato un 24enneFerrara, 14 aprile 2026 – Un semplice rifiuto per una sigaretta, si è trasformato in un calvario per un giovane cuoco.