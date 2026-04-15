Puglia | 900mila euro a tasso zero ha un Isee basso

La Regione Puglia ha stanziato un fondo di 900mila euro a tasso zero destinato a persone con un basso ISEE. Questa misura mira a offrire supporto economico a chi si trova in condizioni di fragilità, attraverso il microcredito sociale. Le risorse sono rivolte a soggetti che hanno bisogno di un aiuto finanziario immediato per far fronte a spese o esigenze di liquidità. La misura si inserisce in un intervento volto a favorire l’inclusione sociale e l’autonomia economica.

La Regione Puglia mette a disposizione un fondo di 900mila euro per sostenere chi attraversa momenti di fragilità economica attraverso il microcredito sociale. L’iniziativa, pubblicata sul bollettino ufficiale regionale, prevede l’erogazione di finanziamenti a tasso zero fino a un massimo di 10mila euro per favorire l’inclusione e l’educazione finanziaria dei cittadini. Le domande saranno accessibili per un periodo di un mese, con l’apertura del portale fissata per le ore 12 del 21 aprile e la chiusura prevista alle medesime ore del 21 maggio prossimo. Il bando è rivolto a residenti in territorio pugliese da almeno 12 mesi continuativi che possiedano un’attestazione Isee non superiore a 18.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia: 900mila euro a tasso zero ha un Isee basso Notizie correlate Decreto bollette, spunta aumento dell’Irap sulle imprese energetiche. Sale a 115 euro il contributo straordinario per chi ha Isee bassoNella versione finale del decreto Bollette approvato mercoledì dal consiglio dei ministri spunta a sorpresa un aumento di due punti dell’Irap sulle... Tutti i bonus per chi ha un Isee basso nel 2026Anche nel 2026, chi ha un reddito basso ha diritto ad alcuni bonus e agevolazioni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bando di 900mila euro della Regione Puglia per famiglie in difficoltà: disponibili finanziamenti a tasso 0; Microcredito sociale, dalla Regione 900mila euro per sostenere nuovi progetti; Microcredito sociale, nuovo avviso pubblico da 900mila euro; Microcredito sociale in Puglia: pubblicato bando da 900mila euro. Puglia, ecco il bando per finanziare progetti di microcredito socialeE' stato pubblicato dalla Regione Puglia un avviso pubblico destinato al finanziamento di progetti di microcredito sociale. Le domande saranno aperte a partire dalle ore 12 del 21 aprile fino alle ore ... leccesette.it Microcredito sociale in Puglia: pubblicato bando da 900mila euroIl bando è destinato a cittadini italiani, europei o in possesso di regolare diritto di soggiorno, residenti in Puglia da almeno 12 mesi continuativi al momento della domanda e con un ISEE ordinario ... giornaledipuglia.com PUGLIA, AL VIA IL MICROCREDITO SOCIALE: PRESTITI A TASSO ZERO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ La Regione Puglia ha ufficialmente dato il via a una nuova strategia di contrasto alla fragilità economica attraverso la misura "Microcredito Sociale". L'i - facebook.com facebook A Matera la prima masterclass della V edizione di Bamp Cinema con Nando Irene e Maria Cappiello. Il progetto coinvolge studenti di Puglia e Basilicata. Prossimo appuntamento il 20 aprile a Potenza. x.com