L’emulatore RPCS3, noto per la compatibilità con la PlayStation 3, ha aggiornato il proprio software introducendo una funzione che permette di risolvere un problema legato alla lettura delle ISO criptate. Questa novità facilita l’utilizzo di giochi su PC, eliminando alcune difficoltà tecniche precedenti. L’aggiornamento rappresenta un miglioramento significativo per gli utenti che utilizzano l’emulatore, rendendo più agevole l’esperienza di gioco attraverso questa piattaforma.

Il mondo dell’emulazione compie un nuovo passo avanti. Il celebre emulatore RPCS3, dedicato alla PlayStation 3, ha introdotto una funzione molto attesa che semplifica drasticamente l’uso dei giochi su PC. Un aggiornamento recente ha infatti eliminato uno dei passaggi più complicati per gli utenti. Si tratta di una modifica tecnica, ma con effetti molto concreti sull’esperienza quotidiana. Il risultato è un sistema più veloce, più pulito e più vicino all’idea di “plug-and-play”. Ecco cosa cambia davvero. Fino a poco tempo fa, utilizzare giochi della PlayStation 3 su RPCS3 richiedeva un passaggio tecnico obbligatorio: la decrittazione delle ISO.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PS3, l’emulatore migliore ha risolto un problema riguardante la lettura delle ISO criptate

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