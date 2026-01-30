De Winter ha fatto un passo avanti importante. Dopo settimane di difficoltà, il difensore belga ha mostrato miglioramenti evidenti nelle ultime partite. Questo ha permesso a Allegri di inserirlo più stabilmente nella rosa e di considerarlo come un’opzione affidabile. La dirigenza, di conseguenza, non sente più la pressione di intervenire sul mercato per rinforzare la difesa. Un doppio regalo per il tecnico e il club, che ora possono concentrarsi su altre priorità.

La battuta è quasi inevitabile: De Winter è uno che dà il meglio di sé in inverno. Diciamo in inverno inoltrato. Freddure a parte, la notizia c'è tutta ed è confermata dall'andamento delle ultime settimane. Il difensore belga si sta ritagliando un posticino interessante e confortevole nella rosa rossonera ed è una novità importante perché i primi mesi di stagione erano stati decisamente al di sotto delle attese. Koni, al netto di un fisiologico spaesamento nel passare da una squadra di fascia bassa a un'altra in lotta per lo scudetto, pareva proprio non riuscire a ingranare. Errori tattici, di posizionamento, dovuti probabilmente anche a una scarsa lucidità provocata dalla tensione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il doppio regalo di De Winter: ha risolto un problema ad Allegri e al club

