Pronostico Nottingham-Porto | Farioli annusa il colpaccio

Nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League, il Nottingham affronta il Porto dopo aver pareggiato 1-1 all’andata. La partita sarà trasmessa su canali dedicati, e le formazioni sono state ufficializzate. La squadra di casa cerca di sfruttare il vantaggio del gol segnato in trasferta, mentre gli ospiti puntano a ribaltare il risultato e passare il turno.

L’uno a uno della partita d’andata lascia sicuramente aperte tutte le opportunità ad entrambe le squadre. Certo, se da un lato i padroni di casa sono in lotta per la salvezza, dall’altro il Porto con cinque punti di vantaggio sulla seconda si è avvicinato sensibilmente alla vittoria del campionato. Una situazione che potrebbe pesare su questa partita. Anche perché il Nottingham in casa, nelle ultime dodici gare disputate, ha vinto solamente cinque volte. Un cammino interno sicuramente migliorabile, ma non sarà semplice farlo contro i portoghesi che segnano soprattutto nel primo tempo: sui 18 gol complessivi fatti, infatti, in questa competizione, ben 12 per Farioli sono arrivati nella prima parte di gara.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Nottingham-Porto: Farioli annusa il colpaccio Pronostico Porto-Stoccarda: Farioli non sbagliaPorto-Stoccarda è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Dopo il due a uno conquistato... Pronostico Viktoria Plzen-Porto: Farioli “regala” il primo dispiacereViktoria Plzen-Porto è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv,...