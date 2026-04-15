L’incontro tra Aston Villa e Bologna si avvicina e le previsioni indicano una vittoria dei padroni di casa, dopo il risultato positivo ottenuto dalla squadra inglese nella partita precedente in Italia. I pronostici si concentrano sui possibili marcatori e sul numero di tiri in porta, evidenziando un’attenzione particolare per le strategie offensive di entrambe le formazioni. La sfida si presenta come un confronto importante tra due squadre provenienti da campionati diversi.

Pronostici Aston Villa-Bologna: la vittoria inglese della scorsa settimana in Italia lascia poco spazio a Italiano. Gli uomini che la chiudono Il discorso qualificazione è andato: il tre a uno con il quale l’Aston Villa ha conquistato il Dall’Ara la scorsa settimana è una montagna quasi impossibile da scalare per il Bologna. Che sì, ovvio, cercherà in tutti i modi di tenere viva la qualificazione, ma contro una delle squadre che quest’anno ha fatto meglio in Premier League è quasi impossibile. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché a quanto pare Emery non si fida del tutto – e fa bene, vista la sua esperienza – e dovrebbe mandare in campo la miglior formazione possibile, con tutti gli uomini in grado di fare la differenza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Bologna: marcatore e tiri in porta

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