All’Allianz Arena si svolge una partita tra il Bayern Monaco e il Real Madrid, due squadre molto attese dai tifosi. La sfida si ripete dopo l’incontro precedente, con molte possibilità di coinvolgimento nel gioco offensivo. Si prevede che i due team tenteranno di colpire la porta avversaria più volte, con diversi tentativi di tiro in porta. I pronostici si concentrano su eventuali marcatori e sul numero di conclusioni verso la porta.

Pronostici Bayern Monaco-Real Madrid, all’Allianz Arena va in scena una sfida stellare che sulla falsariga dell’andata non dovrebbe lesinare emozioni. Le nostre scelte. Con ancora negli occhi lo spettacolo pirotecnico dell’andata al “Bernabeu”, la supersfida tra Bayern Monaco e Real Madrid si sposta nel catino dell’Allianz Arena, dove i bavaresi cercheranno di far valere la legge del più forte. La corazzata di Vincent Kompany ha dimostrato di essere una macchina da gol senza eguali. Il Real però arriva a Monaco con la consapevolezza di chi ha trasformato l’impossibile in ordinaria amministrazione per decenni. Con i Blancos costretti a inseguire e a rimontare il 2-1 della scorsa settimana, ci attende una partita a scacchi giocata a ritmi altissimi.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Bayern Monaco-Real Madrid: marcatore e tiri in porta

Pronostici Benfica-Real Madrid: marcatore e tiri in portaPronostici Benfica-Real Madrid: i Blancos sono chiamati alla rivincita dopo la sconfitta della fine di gennaio.