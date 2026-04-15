Pronostici Arsenal-Sporting CP | marcatore e tiri in porta

Nella partita tra Arsenal e Sporting CP, gli inglesi hanno vinto in trasferta con un gol di Havertz. La sfida si mantiene aperta, lasciando ancora incerte le previsioni sul risultato finale. Le due squadre si affrontano con molte aspettative, mentre si attendono i dati sui tiri in porta e sui marcatori che possano delineare meglio l’andamento del match.

Pronostici Arsenal-Sporting CP, tutto ancora in bilico dopo la vittoria risicata dei Gunners a Lisbona targata Havertz. Ecco chi può finire stavolta nel tabellino dei marcatori. Dopo il blitz di Lisbona, l’Arsenal torna a Londra con l’obiettivo di gestire il prezioso vantaggio dello 0-1, ma la sfida con lo Sporting nasconde insidie psicologiche non indifferenti. I portoghesi invece si presentano nella capitale inglese con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere e la consapevolezza di aver già portato Mikel Arteta e la sua squadra ai calci di rigore in passato (Europa League 2022-23). Sarà inevitabilmente una battaglia di nervi e...🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Arsenal-Sporting CP: marcatore e tiri in porta Pronostici Sporting CP-Arsenal: marcatore e tiri in portaPronostici Sporting CP-Arsenal: il sorteggio ha regalato alla squadra di Arteta una squadra “giocabile”. Leggi anche: Pronostici Monaco-PSG: marcatore e tiri in porta