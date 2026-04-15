Project buona la prima Guzzoni e Zanetti in cattedra

Nella partita tra E-Work Faenza e Normatempo Italia Torino, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 67-51. Tra i giocatori più in evidenza ci sono Zanetti con 17 punti e Ciuffoli C. con 8. La partita si è svolta al palazzetto di Faenza, con le squadre che hanno dato vita a un incontro caratterizzato da intensità e buona qualità di gioco.

E-Work Faenza 67 Normatempo It. Torino 51 FAENZA: Brzonova 6, Ciuffoli C. 8, Ronchi 5, Milanovic ne, Zanetti 17, Cosaro 3, Ciuffoli E. 2, Cappellotto 3, Guzzoni 12, Onnela 11. All.: Seletti TORINO: Albano 12, Stejskalova ne, Giordano 7, Pasero 4, Chukwu 11, Penz 9, Cordola 8, Bucchieri, Biondi. All.: Corrado Arbitri: Renga - Uncini Note – Parziali: 20-12; 31-28; 51-43. Tiri da 2: Faenza: 2354, Torino: 1647; Tiri da 3: Faenza: 423, Torino: 216; Tiri liberi: Faenza 910:, Torino: 1322; Rimbalzi totali: Faenza: 50, Torino: 46. Faenza si aggiudica in maniera netta il primo atto del quarto di finale con Torino, mostrando di essere superiore grazie alle rotazioni più ampie e ad un gioco più concreto: sabato in Piemonte (ore 18.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Project, buona la prima. Guzzoni e Zanetti in cattedra Notizie correlate Prima prova del Campionato italiano Motorally ad Alassio: buona la prima per Nicola “Traverso” Di Piero in sella alla Kove 800Il fuoristradista anconetano, al debutto con la nuova moto, ha concluso entrambe le giornate classificandosi 9° di categoria sabato e 13° domenica a... Zanetti: “Mourinho indimenticabile. La prima volta che mi telefonò mi disse…”Tra i tanti allenatori incrociati in una carriera lunghissima, ce n’è uno che Javier Zanetti non esita a definire indimenticabile: José Mourinho.