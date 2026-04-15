Precari al mondo | a Foyer d' autore le poesie di Enzo Martines
Al Teatro Nuovo Giovanni di Udine proseguono gli incontri della rassegna Foyer d'Autore, dedicata a autori e autrici che affrontano temi letterari, storici, teatrali, musicali e artistici. Questa iniziativa si svolge con regolarità, offrendo uno spazio di confronto e presentazione di opere e pensieri. Tra gli appuntamenti in programma, è previsto anche un evento dedicato alle poesie dell’autore Enzo Martines, che si inserisce nel calendario di incontri culturali del teatro.
Continuano al Teatro Nuovo Giovanni da Udine gli appuntamenti di Foyer d'Autore, rassegna di incontri con autrici e autori su temi letterari, storici, teatrali, musicali, artistici.Giovedì 16 aprile alle 18.00 Enzo Martines presenterà, nell’ambito delle iniziative di “Aspettando la Notte dei.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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