Precari al mondo | a Foyer d' autore le poesie di Enzo Martines

Al Teatro Nuovo Giovanni di Udine proseguono gli incontri della rassegna Foyer d'Autore, dedicata a autori e autrici che affrontano temi letterari, storici, teatrali, musicali e artistici. Questa iniziativa si svolge con regolarità, offrendo uno spazio di confronto e presentazione di opere e pensieri. Tra gli appuntamenti in programma, è previsto anche un evento dedicato alle poesie dell’autore Enzo Martines, che si inserisce nel calendario di incontri culturali del teatro.