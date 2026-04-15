L'ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto dure dichiarazioni contro il Papa, usando parole offensive e senza precedenti. Questi commenti sono stati pubblicati in un momento di particolare attenzione mediatica, senza che la reazione pubblica o le autorità ecclesiastiche abbiano risposto ufficialmente. La vicenda ha attirato l’interesse di molti osservatori, che hanno seguito attentamente gli sviluppi e le eventuali reazioni successive.

Trump lancia insulti senza precedenti al Papa, ma nemmeno questo è riuscito a scuotere la “madre cristiana”. C’è voluta quasi una giornata perché Meloni pronunciasse mezza parola di condanna. Enza Perretti via email Gentile lettrice, Meloni vede i suoi amici crollarle intorno con Trump che deraglia paurosamente e Orbàn trombato in Ungheria. E in Italia nessuno l’aiuta. Tajani è desaparecido, forse è ancora ad Arcore, sequestrato dalla famiglia-azienda. Arriva Salvini e dice che non è lecito attaccare il Papa, però tutti sanno che lui attaccava Papa Francesco tre volte la settimana. Giorgia quindi è sola e non ce la fa. Ieri mattina, dopo il post contro Leone XIV, aveva fatto un comunicato augurando al Papa buon viaggio in Africa e auspici per la pace e la fine di tutte le guerre, senza mai nominare Trump.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Ci eravamo tanto amati Povera Giorgia, e adesso come farà , lei si era innamorata perdutamente del gangster. Lo amava proprio perché è cattivo , pazz0 e criminale. facebook