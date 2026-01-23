Povera una famiglia su quattro in Calabria cresce l' emergenza

In Calabria, la povertà riguarda ormai un quarto delle famiglie, diventando una presenza stabile e diffusa. Questa condizione influisce sulla qualità della vita, portando a difficoltà nell’accesso ai servizi essenziali, alla sicurezza alimentare e al benessere sociale. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per affrontare una realtà che si consolida nel tempo, coinvolgendo diverse generazioni e territori.

La povertà in Calabria non è più un fenomeno marginale o emergenziale, ma una condizione strutturale che attraversa famiglie, territori e generazioni, un disagio silenzioso che si manifesta nella rinuncia alle cure, nella precarietà alimentare, nell'isolamento sociale e nella crescente fragilità.

