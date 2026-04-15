Il 23 aprile 2026 si svolgerà la prova suppletiva per le posizioni economiche ATA. Sono stati convocati i candidati che hanno diritto a partecipare, secondo le comunicazioni ufficiali. Sono stati inoltre richiesti ausili e tempi aggiuntivi per alcuni candidati, come indicato nelle convocazioni pubblicate. La data rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione per le posizioni di assistente, tecnici e altri ruoli del personale amministrativo.

Posizioni economiche ATA: sono convocati per il 23 aprile 2026 i candidati che hanno diritto a svolgere la prova suppletiva. L'articolo Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. Ecco le convocazioni + richiesta ausili e tempi aggiuntivi AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. Ecco le convocazioni + richiesta ausili e tempi aggiuntivi [IN AGGIORNAMENTO]Posizioni economiche ATA: sono convocati per il 23 aprile 2026 i candidati che hanno diritto a svolgere la prova suppletiva.

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Personale ATA: in arrivo i risultati delle prove per le posizioni economiche, il dato in Sicilia Leggi qui: https://www.scuolalink.it/personale-ata-in-arrivo-i-risultati-delle-prove-per-le-posizioni-economiche-il-dato-in-sicilia - facebook.com facebook