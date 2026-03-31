Posizioni economiche ATA prova suppletiva il 23 aprile Ecco le convocazioni + richiesta ausili e tempi aggiuntivi IN AGGIORNAMENTO

Per il 23 aprile 2026 sono state programmate le convocazioni per i candidati che devono sostenere la prova suppletiva relativa alle posizioni economiche ATA. La procedura prevede anche richieste di ausili e tempi aggiuntivi, con aggiornamenti in corso. La data rappresenta l’appuntamento ufficiale per coloro che devono completare questa fase del procedimento.

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