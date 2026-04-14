Porsche 911 GT3 S C | la più pura fra le Cabriolet

La Porsche 911 GT3 SC è la versione cabriolet della sportiva, caratterizzata da un intervento di alleggerimento e da un motore aspirato da 510 cavalli. La vettura presenta un telaio più leggero rispetto ai modelli precedenti e una capote che si apre e si chiude elettricamente. La produzione di questa versione apre nuove possibilità per gli appassionati di auto sportive che desiderano combinare prestazioni elevate con la libertà di una cabrio.

Un altro tassello da aggiungere alla già complessa gamma Porsche 911. E questo, per molti appassionati Porsche, sarà il più dolce: una 911 GT3 con un tetto in tela che in 12 secondi può trasformare l’auto in un turbinio di emozioni a cielo aperto. Che si può leggere anche così: l’unica 911 Cabrio della serie 992 con il motore aspirato. E poi ancora un’altra notizia: questa non è una serie limitata a pochi esemplari in tutto il mondo, come lo è stata la 911 ST. Sarà infatti affiancata alla GT3, senza finire nel canale del collezionismo al rialzo. L’unica limitazione avverrà in Europa, dove potranno essere immatricolati un massimo di 1500 esemplari l’anno per non sforare troppo con la media emissioni di CO2 imposta dall’unione europea.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Porsche 911 GT3 S/C: la più pura fra le "Cabriolet" Bringt Porsche den 911 GT3 jetzt als Cabrio! Nuova Porsche 911: il 14 aprile svela l’emozione della guida puraPorsche svelerà il 14 aprile alle 16:00 la nuova 911 attraverso un evento digitale globale. Leggi anche: Porsche 911 un mito intramontabile