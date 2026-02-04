André Masson, dipendente di una casa d’aste parigina, si trova coinvolto in una vicenda che sembra uscita da una commedia. Il quadro rubato apre uno scenario di colpi di scena e malintesi nel mondo dell’arte, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

André Masson lavora presso Scottie’s, prestigiosa casa d’aste parigina specializzata in arte moderna e contemporanea. Un giorno riceve una “soffiata” dalla cittadina di Mulhouse: un giovane operaio sostiene di aver rinvenuto nella soffitta di casa un dipinto che potrebbe essere di Egon Schiele. Il protagonista de Il quadro rubato decide di verificare di persona la veridicità del ritrovamento, accompagnato dalla giovane e stravagante stagista Aurore. All’arrivo, la scoperta è folgorante: l’opera è autentica. Si tratta de I girasoli, capolavoro dipinto da Schiele nel 1914 e misteriosamente scomparso nel 1939, probabilmente sottratto dai nazisti durante le spoliazioni delle famiglie ebree. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il quadro rubato: una gradevole commedia sul mondo dell’arte – Recensione

Approfondimenti su André Masson

Ultime notizie su André Masson

