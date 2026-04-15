Pmi agricole sicurezza dei trattori | apre oggi la piattaforma per le domande a Ismea

Oggi è stata aperta una nuova piattaforma dedicata alle PMI agricole che desiderano presentare domande relative alla sicurezza dei trattori. Ismea ha annunciato l’avvio di un bando per finanziare interventi di ammodernamento e miglioramento delle attrezzature agricole e forestali. La procedura permette alle aziende di inoltrare le richieste di contributo attraverso il portale ufficiale. La misura mira a sostenere la sicurezza sul lavoro nel settore agricolo.

Ismea comunica l’avvio del bando per gli interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali. E’ rivolto alle Pmi dei settori agricolo, agroindustrialeagromeccanico e agroalimentare e attivato nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione Masaf-Inail-Ismea-Crea del 9 dicembre 2025. La misura sostiene concretamente le imprese nel percorso di innovazione e sicurezza, finanziando interventi destinati a migliorare le condizioni operative dei trattori agricoli e forestali. A partire da oggi, 15 aprile 2026 alle ore 12, e fino al 15 maggio 2026 alle ore 12, le imprese possono accedere alla piattaforma informatica per effettuare l’accreditamento, la compilazione e la pre-convalida delle domande.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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