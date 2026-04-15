Plusvalenze Napoli | il processo a De Laurentiis rischia di ripartire dall' udienza preliminare

Il procedimento per falso in bilancio contro il presidente del Napoli potrebbe ricominciare dall'udienza preliminare a causa di un'eccezione di nullità sollevata dalla difesa. La questione riguarda una presunta mancata notifica, che avrebbe influito sul procedimento. La causa si era fermata in passato, e ora si valuta se riavviare l'intero iter processuale. La decisione finale spetta al giudice dell'udienza preliminare.

Potrebbe tornare all’udienza preliminare il procedimento che vede imputato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, accusato dalla Procura di Roma di falso in bilancio in relazione agli esercizi 2019, 2020 e 2021. Nel processo sono imputati anche il Napoli come società e Andrea Chiavelli, amministratore delegato. Nel corso della prima udienza davanti alla nona sezione collegiale del Tribunale di Roma, la difesa del club azzurro ha sollevato un’eccezione di nullità assoluta del decreto che aveva disposto il giudizio il 20 novembre scorso, oltre che degli atti successivi, per una presunta mancata notifica. Il legale del Napoli, Lorenzo Contrada, ha chiesto la remissione degli atti al giudice dell’udienza preliminare, sollecitando anche che la trattazione del procedimento resti unitaria.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Napoli, falso in bilancio: processo a De Laurentiis rischia di tornare davanti al gup

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