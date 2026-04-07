INPS circolare su incentivo a restare al lavoro | busta paga più alta per chi rinvia la pensione

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 42 del 3 aprile 2026, che chiarisce le modalità di applicazione dell’incentivo destinato a chi decide di posticipare il pensionamento. La misura, prevista dalla legge di Bilancio 2026, prevede un aumento della busta paga per i lavoratori che optano per rinviare il ritiro della pensione. La circolare fornisce dettagli sulle condizioni e le procedure per usufruire di questa agevolazione.

Con la circolare n. 42 del 3 aprile 2026, l’INPS fornisce le istruzioni operative sull’incentivo al posticipo del pensionamento, prorogato dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 1992025, articolo 1, comma 194). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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