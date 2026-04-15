Pisa capitale del cicloturismo | è il momento dei ' Terre di Pisa Bike Days'

Questa mattina, presso la sede della Regione Toscana, è stata presentata la prima edizione dei 'Terre di Pisa Bike Days'. L’evento si svolgerà a Pisa e nelle zone circostanti, puntando a promuovere il cicloturismo e le attività legate alle due ruote. La manifestazione vedrà la partecipazione di operatori e appassionati, con iniziative dedicate a promuovere il territorio attraverso percorsi in bicicletta.

E' stata presentata questa mattina, presso la sede della Regione Toscana, la prima edizione del 'Terre di Pisa Bike Days'. La manifestazione, in programma dal 17 al 19 aprile, trasformerà lo storico Giardino Scotto di Pisa in un innovativo hub esperienziale dedicato al mondo delle due ruote.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Al Giardino Scotto arrivano i 'Terre di Pisa Bike Days'La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e la Comunità di Ambito Turistico Terre di Pisa, guidato dal Comune di Pisa, hanno presentato i... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pisa capitale del cicloturismo: è il momento dei 'Terre di Pisa Bike Days'; Terre di Pisa Bike Days, tre giorni tra sport e turismo sostenibile al Giardino Scotto; Dal 17 al 19 aprile il Giardino Scotto di Pisa diventa capitale della mobilità su due ruote.; Terre di Pisa Bike Days 2026: tre giorni tra test bike, gravel e cicloturismo. Terre di Pisa Bike Days 2026: tre giorni tra test bike, gravel e cicloturismoTerre di Pisa Bike Days 2026 è pronto a trasformare la città toscana in un vero e proprio villaggio dedicato alle due ruote. L’appuntamento è fissat ... pianetamountainbike.it Terre di Pisa Bike Days, tre giorni tra sport e turismo sostenibile al Giardino ScottoDal 17 al 19 aprile a Pisa la prima edizione della manifestazione dedicata alla mobilità su due ruote: ride guidate, area expo, incontri e attività per famiglie ... intoscana.it # ** TERRE DII PISA BIKE TRAIL 2026** La Toscana che non ti aspetti… si scopre pedalando! Tra borghi silenziosi, colline che sembrano dipinte e profumi che cambiano a ogni curva, le Terre di Pisa sono un viaggio lento che ti rimette al mondo - facebook.com facebook