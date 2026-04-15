Stasera al PalaMacchia si gioca una partita importante di Serie B tra Pielle Livorno e Power Basket Nocera. La gara è in programma alle 21:00 e rappresenta un momento chiave per le ambizioni di entrambe le squadre in campionato. La Pielle cerca una vittoria che possa migliorare la posizione in classifica, mentre Nocera si presenta con l’obiettivo di ottenere punti utili per la classifica.

Il PalaMacchia si prepara a riaccendersi questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, quando alle ore 21:00 la Pielle Livorno riceverà la visita della Power Basket Nocera per una sfida di Serie B che pesa molto sulla classifica. I biancoblù, dopo aver sfruttato il recente turno di riposo per ricaricare le energie fisiche e recuperare la lucidità mentale messa alla prova nell’ultimo impegno, cercano una risposta immediata dopo il pesante colpo subito contro San Severo, dove un vantaggio di ben 23 punti è svanito in una rimonta avversaria dolorosa. L’esigenza di riscatto dei biancoblù e l’incognita tattica. Per la squadra guidata da Turchetto, i due punti di questa serata sono vitali per evitare di scivolare ulteriormente verso la quarta posizione, obiettivo che la squadra punta con decisione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pielle Livorno, riscatto immediato al PalaMacchia: sfida vitale con Nocera

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