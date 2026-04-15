Il tragico episodio avvenuto a Massa Carrara ha portato all’arresto immediato dei giovani coinvolti. Le autorità hanno confermato che gli autori sono stati identificati e fermati. La vicenda ha suscitato reazioni nella comunità e ha riacceso il dibattito sulla violenza tra i giovani. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sugli eventuali precedenti è stato ancora reso noto.

"Il tragico episodio di Massa Carrara, i cui autori sono stati prontamente assicurati alla giustizia, e per il quale desidero esprimere la mia vicinanza personale e del governo ai familiari di Giacomo Bongiorni, è una vicenda che impone una seria riflessione sulla crescente violenza giovanile, che affonda le radici evidentemente in dinamiche familiari e sociali su cui è doveroso interrogarsi". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel question time alla Camera. "Il Governo ha posto la massima attenzione a questi temi", sottolinea Piantedosi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piantedosi, vicenda Massa impone seria riflessione su violenza giovani

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