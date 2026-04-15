Petrolio e Gnl | da dove arrivano le forniture italiane
Il presidente Donald Trump ha affermato che il petrolio italiano proviene dallo stretto di Hormuz, nel suo attacco alla premier Giorgia Meloni. La dichiarazione riguarda le rotte di approvvigionamento di petrolio e GNL destinate all’Italia. L’area dello stretto di Hormuz rappresenta uno snodo strategico per il transito di idrocarburi. Nessuna altra informazione è stata fornita sui fornitori specifici di petrolio e GNL italiani.
L'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni si è subito preso le prime pagine dei giornali (l'intervista del tycoon è stata pubblicata dal Corriere della Sera). Il presidente americano ha criticato la premier per il mancato sostegno italiano alla campagna bellica americana e israeliana attualmente in atto in Iran. Nella sua invettiva, il tycoon ha fatto riferimento anche all'importanza dello stretto di Hormuz per le importazioni petrolifere italiane: "Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l'Italia ottiene il suo petrolio da là (lo stretto di Hormuz, ndr), anche se l’America è molto importante per l'Italia.🔗 Leggi su Gazzetta.it
L’Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz: ecco perché ora i prezzi in Italia potrebbero impennarsi
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