Il presidente Donald Trump ha affermato che il petrolio italiano proviene dallo stretto di Hormuz, nel suo attacco alla premier Giorgia Meloni. La dichiarazione riguarda le rotte di approvvigionamento di petrolio e GNL destinate all’Italia. L’area dello stretto di Hormuz rappresenta uno snodo strategico per il transito di idrocarburi. Nessuna altra informazione è stata fornita sui fornitori specifici di petrolio e GNL italiani.

L'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni si è subito preso le prime pagine dei giornali (l'intervista del tycoon è stata pubblicata dal Corriere della Sera). Il presidente americano ha criticato la premier per il mancato sostegno italiano alla campagna bellica americana e israeliana attualmente in atto in Iran. Nella sua invettiva, il tycoon ha fatto riferimento anche all'importanza dello stretto di Hormuz per le importazioni petrolifere italiane: "Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l'Italia ottiene il suo petrolio da là (lo stretto di Hormuz, ndr), anche se l’America è molto importante per l'Italia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Petrolio e Gnl: da dove arrivano le forniture italiane

L’Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz: ecco perché ora i prezzi in Italia potrebbero impennarsi

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