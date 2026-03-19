QatarEnergy | Possibile stop delle forniture di Gnl all’Italia per i danni agli impianti È il nostro secondo fornitore

QatarEnergy, la compagnia petrolifera statale del Qatar, ha annunciato la possibilità di sospendere le forniture di gas naturale liquefatto all’Italia a causa dei danni subiti dagli impianti, che sono stati colpiti da missili iraniani. Si tratta del secondo fornitore di GNL per il nostro paese, e la decisione potrebbe influenzare le consegne future. La società sta considerando di dichiarare l’esonero dalla responsabilità contrattuale verso diversi paesi, tra cui l’Italia.

A causa dei danni subiti dagli impianti, colpiti dai missili iraniani, l’azienda petrolifera statale del Qatar sta pensando di dichiarare l’ esonero dalla responsabilità contrattuale nei confronti di Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina per le forniture di gas naturale liquefatto. L’annuncio è stato dato dal Ceo di QatarEnergy, Saad al-Kaabi, in un’intervista esclusiva a Reuters e rischia di inguaiare il nostro Paese. Il Qatar è infatti il secondo maggior fornitore di Gnl dell’Italia, secondo solo agli Stati Uniti. Il Gnl rappresenta poco più del 30% dell’import complessivo di gas. I problemi legati allo stop potrebbero manifestarsi già nel... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - QatarEnergy: “Possibile stop delle forniture di Gnl all’Italia per i danni agli impianti”. È il nostro secondo fornitore Articoli correlati Ora l’Europa dipende dal gas di Trump: cosa rischia l’Italia in caso di stop delle fornitureNel 2022, anno in cui Vladimir Putin dà il via all’invasione su larga scala dell’Ucraina, l’Unione europea si è accorta per la prima volta di aver... Perché gli attacchi agli impianti di Gnl di Ras Laffan aprono uno “scenario da Armageddon” sui mercati. I rischi per l’EuropaGli attacchi incrociati agli impianti energetici nel Golfo, compresa l’area industriale di Ras Laffan in Qatar, aprono quello che gli esperti del... Altri aggiornamenti su QatarEnergy Possibile stop delle... Discussioni sull' argomento Qatar. Stop al GNL, Shell e altre compagnie dichiarano forza maggiore; Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan. TOP NEWS ESTERO: gas in rally (+37,2%) dopo stop alla produzione di QatarEnergyMILANO (MF-NW)--Il gas naturale europeo Ttf registra un balzo del 37,2% attestandosi a 43,87 euro a megawattora, dopo che QatarEnergy ha annunciato l'interruzione della produzione di Gnl. In parallelo ... milanofinanza.it Energia, Exxon e QatarEnergy minacciano stop forniture all’Europa/ Nel mirino direttiva Ue su sostenibilitàL’Unione Europea deve allentare la direttiva sulla sostenibilità: la richiesta arriva da QatarEnergy ed Exxon, che potrebbero interrompere le loro forniture in Europa. Lo riporta Reuters, spiegando ... ilsussidiario.net Il Ceo di QatarEnergy dichiara che gli attacchi iraniani hanno eliminato il 17% della capacità di esportazione di LNG, che serviranno fino a 5 anni per il ripristino e che sono a rischio i contratti di lungo termine, Italia inclusa Exclusive: Iran attack wipes out 17% x.com Gli esperti di Facile.it hanno stimato quanto potrebbero impattare sulle bollette degli italiani i recenti sviluppi in Medio Oriente, in particolare la chiusura dello Stretto di Hormuz e lo stop alla produzione di GNL nell'impianto di Las Raffan di QatarEnergy. Per la - facebook.com facebook