Peterborough-Port Vale giovedì 16 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

La partita tra Peterborough United e Port Vale si disputerà giovedì 16 aprile 2026 alle 20:45, dopo essere stata rinviata dall’originario appuntamento del 7 marzo a causa di impegni dei Valiants in FA Cup. La sfida si gioca nella Sky Bet League One e le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici saranno disponibili prima del fischio d’inizio.

Si recupera la partita di Sky Bet League One tra Peterborough United e Port Vale, programmata originariamente per sabato 7 marzo ma rinviata a causa degli impegni dei Valiants in FA CUP. I Posh, dopo aver vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato, occupano il 16° posto in classifica con soli quattro punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Peterborough-Port Vale (giovedì 16 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Peterborough-Port Vale (giovedì 16 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiSi recupera la partita di Sky Bet League One tra Peterborough United e Port Vale, programmata originariamente per sabato 7 marzo ma rinviata a causa... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Peterborough United vs Port Vale Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | League One 16-04-2026; Peterborough-Port Vale giovedì 16 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Peterborough-Port Vale giovedì 16 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Fiorentina-Crystal Palace (Conference League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Le Eagl... Peterborough United P-P Port ValePlease Note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made. League One All competitions All competitions All competitions Peterborough United ... bbc.com Peterborough-Port Vale (giovedì 16 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/OhBJkou #scommesse #pronostici x.com ’ 34^ giornata #SerieCSkyWifi InterU23 h. 15 U-Power Stadium Diretta tv Sky Sport, in streaming su NOW - facebook.com facebook