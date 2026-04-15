Peterborough-Port Vale giovedì 16 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

La partita tra Peterborough United e Port Vale si disputerà giovedì 16 aprile 2026 alle ore 20:45. La gara, valida per la Sky Bet League One, era stata originariamente programmata per il 7 marzo ma era stata rinviata per permettere ai Valiants di partecipare agli impegni in FA Cup. Le formazioni e le quote sono state rese note, con pronostici che prevedono un confronto equilibrato tra le due squadre.

Si recupera la partita di Sky Bet League One tra Peterborough United e Port Vale, programmata originariamente per sabato 7 marzo ma rinviata a causa degli impegni dei Valiants in FA CUP. I Posh, dopo aver vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato, occupano il 16° posto in classifica con soli quattro punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Peterborough-Port Vale (giovedì 16 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Doncaster-Port Vale (martedì 24 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’incontro tra Doncaster e Port Vale era originariamente previsto per il 14 febbraio, ma è stato rinviato a causa della partecipazione dei Valiants... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Peterborough United vs Port Vale Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | League One 16-04-2026; Peterborough-Port Vale giovedì 16 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; AEK Atene-Rayo Vallecano (Conference League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La squad...; Pronostici di oggi 16 aprile: si decidono le semifinaliste di Europa e Conference League. Peterborough United P-P Port ValePlease Note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made. League One All competitions All competitions All competitions Peterborough United ... bbc.com Peterborough-Port Vale (giovedì 16 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/OhBJkou #scommesse #pronostici x.com ’ 34^ giornata #SerieCSkyWifi InterU23 h. 15 U-Power Stadium Diretta tv Sky Sport, in streaming su NOW - facebook.com facebook