Pesta la compagna in mezzo alla strada arrestato un uomo | non era la prima aggressione

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Milano dopo aver aggredito la compagna in pieno giorno in strada. La donna ha riportato lesioni durante l'aggressione, mentre l'uomo è stato fermato per stalking e lesioni aggravate. Questa non è la prima volta che l’uomo si trova coinvolto in episodi di violenza nei confronti della stessa persona. Gli agenti della polizia locale hanno eseguito l’arresto e condotto l’uomo in Questura.

Pestata dal compagno in mezzo alla strada. Ma non era la prima volta. Gli agenti della polizia locale di Milano hanno arrestato per stalking e lesioni aggravate un uomo, cittadino peruviano, di 34 anni. Il malvivente è stato colto dai ghisa nell'attimo in cui aggrediva la compagna, una donna.🔗 Leggi su Milanotoday.it Sono stato Aggredito da una banda di Criminali il video Notizie correlate Leggi anche: Aggressione in discoteca: arrestato uomo per maltrattamenti verso la compagna. Gallarate: Aggressione in ospedale, arrestato uomo che violentava e controllava la compagna ferita.Un uomo è stato arrestato a Gallarate, in provincia di Varese, con l'accusa di aver aggredito violentemente la propria compagna lo scorso 4 febbraio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Picchia la compagna e la spinge dalle scale: in manette un 56enne; Colleferro, picchia la compagna e la fa cadere dalle scale; Picchia la compagna e la manda all'ospedale, intervengono i carabinieri; Segni, picchia la compagna e la spinge giù dalle scale: 55enne arrestato dai carabinieri. Pesta la compagna in mezzo alla strada, arrestato un uomo: non era la prima aggressioneLa vittima, una donna trans di 35 anni, ha sporto querela spiegando agli agenti della polizia locale che era già capitato che l'uomo usasse violenza contro di lei ... milanotoday.it Omicidio a Massa, lo hanno pestato a morte: la compagna di Giacomo Bongiorni lancia pesanti accuse, l’autopsia chiariràSono i tre i giovani fermati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, ucciso dal branco sabato sera 11 aprile, in una piazza davanti ad un locale nel centro di Massa. Un minorenne è accusato di o ... tg.la7.it Fischio finale di Parma-Napoli: nella confusione generale, il quarto ufficiale Collu pesta involontariamente il piede di Carlos Cuesta. Scatta subito l’abbraccio, poi l’allenatore spagnolo si gira verso Collu, che gli chiede scusa. #CalVARese #ParmaNapoli #C - facebook.com facebook