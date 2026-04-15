Pedemontana a Lissone I cantieri si allungano A giugno il via al bypass

A Lissone, i lavori sulla Pedemontana si sono protratti oltre i tempi stabiliti, con un incremento di circa 442 giorni rispetto alla pianificazione originale. La conclusione delle opere non avviene come previsto, e si prevede l'avvio del bypass a giugno. La durata dei cantieri è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’intero progetto di sviluppo della strada regionale. La situazione dei lavori ha generato attese e ripercussioni sulla viabilità locale.

La conferma del prolungamento dei cantieri a 1.442 giorni rispetto ai mille inizialmente programmati, con il nuovo termine fissato a novembre 2028, ma anche l’annuncio della realizzazione da giugno del bypass che dovrà temporaneamente sostituire la strada che oggi collega Lissone alla frazione di Santa Margherita per permettere di costruire la copertura della galleria Macherio 1. E poi l’assicurazione che il tetto della galleria diventerà un’area verde pubblica, che il bosco tagliato accanto a via Santa Margherita sarà ripristinato e che il cavalcavia sopra via Lombardia avrà pure la pista ciclabile chiesta dai Comuni. Procedono, anche se più lentamente del previsto, i lavori di costruzione del tratto lissonese della Pedemontana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pedemontana a Lissone. I cantieri si allungano. A giugno il via al bypass A Lissone i nodi di Pedemontana. Il cantiere avanza: "Fuori i dati"Il silenzio sullo stato d’avanzamento dei cantieri di costruzione della Pedemontana, gli effetti del ricorso presentato al Tar dai sindaci del... Avanzano i cantieri Pedemontana, Milano-Meda chiusa questa notteUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio...