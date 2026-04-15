Un attaccante commenta le recenti prestazioni di un compagno di squadra, sottolineando che ha trascorso tre mesi senza segnare. La discussione si concentra su quanto questa assenza di gol possa influire sulla sua posizione nella squadra. Un altro giocatore, impegnato nel valutare il rendimento di un giovane talento, difende quest’ultimo dalle critiche ricevute nelle ultime partite.

Inter News 24 Pazzini analizza il rendimento del francese e difende il giovane talento azzurro dalle critiche dopo le ultime prestazioni. Nel corso dell’ultimo episodio del podcast «Cose scomode», Giampaolo Pazzini ha analizzato con franchezza il momento dell’attacco dell’Inter guidata da Cristian Chivu. Il focus principale è ricaduto su Marcus Thuram, protagonista di una stagione tra alti e bassi. Secondo Pazzini, il rendimento del francese è stato altalenante: «Thuram ha fatto tre mesi senza fare gol, con brutte prestazioni. Quando è mancato Lautaro Martinez, avrebbe dovuto fare come col Como dove ha giocato una gara al livello del Thuram che conosciamo».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pazzini sul momento di Thuram: «Ha fatto tre mesi senza fare gol. Sacrificabile? Dipende tutto da questo…»

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