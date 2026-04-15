Paura nella notte ad Aprilia | si spara ancora in città

Nella notte ad Aprilia sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in via dei Lauri e in via Lussemburgo. La polizia sta conducendo le indagini per accertare le circostanze e identificare eventuali responsabili. Nessuno è rimasto ferito, ma le autorità stanno monitorando la situazione. La città si risveglia con l’attenzione rivolta a quanto accaduto nelle zone interessate.

Ancora spari sul territorio, su cui indagano gli investigatori della polizia. Una notte movimentata quella appena trascorsa ad Aprilia, dove alcuni colpi sono stati esplosi in via dei Lauri e in via Lussemburgo. Secondo le prime informazioni, nel primo caso i colpi hanno raggiunto la vetrina di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Spari nella notte ad Aprilia. Trovati quattro proiettili Drammatico fuoristrada nella notte: Francesco, 25 anni, muore nello schianto contro un albero ad ApriliaABBONATI A DAYITALIANEWS Una drammatico incidente stradale quello verificatosi questa notte alle porte di Campoverde. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fiamme in un appartamento, paura nella notte ad Alghero; Scossa di terremoto nella notte. Paura a Castelnuovo e in tutta la Valdicecina; Paura nella notte sull’A9: auto ribaltata sulla rampa, tre giovani 18enni coinvolti; Paura nella notte, ordigno esplode davanti a un ristorante: cosa è successo. Una notte di rapine. Paura nella piana. Fermato un minorenne dopo un inseguimentoArmati di pistola hanno svaligiato la tabaccheria del centro di Montale . Poi in un negozio di Prato hanno portato via cellulari costosi . La folle corsa fino a Montecatini: preso un diciassettenne, s ... msn.com Livorno, notte di paura: accoltellato alla schiena dopo una lite, portato in ospedaleFerite lievi per il 51enne vittima dell’aggressione. Ma la vicenda ripropone il tema della sicurezza. Accade in via Sardi. Indagini in corso per ricostruire la vicenda ... lanazione.it L'ALGORITMO DELLA PAURA: DA HOBBES AL DIRITTO MODERNO, QUANDO L'UOMO HA SMESSO DI ESSERE LUPO L’algoritmo della paura spiegato da Hobbes: il diritto nasce non dalla giustizia, ma dal bisogno di sopravvivere. Dallo stato di natura al - facebook.com facebook Dalla guerra agli insulti a Leone XIV Il voto ora fa paura ai repubblicani @Corriere x.com